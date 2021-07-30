Италия открыла границы для украинских туристов. Названы условия

С 31 июля Италия откроет границы для украинцев, при условии прохождения самоизоляции.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и уточнил, что туристы из Украины обязаны провести 5 дней в самоизоляции по прибытии в Италию.
«Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии», — написал он.
Отметим, согласно приказу Минздрава Италии, соответствующие условия будут действовать до 30 августа.
Для поездки украинцам нужно иметь:
- справку об отрицательном результате молекулярного (ПЦР) или экспресс-тестирования на COVID-19, который должен быть сделан не менее чем за 72 часа до приезда;
- заполненную онлайн-форму санитарного контроля Passenger Locator Form.
Кроме этого, после 5-дневной самоизоляции нужно сделать повторный тест на коронавирус, который должен подтвердить отрицательный результат.
Заметим, с 6 августа в Италии для посещения ресторанов, баров (пребывание в помещении), театров, концертных, выставочных и спортивных залов, стадионов и т. п. ввели сертификат Green Pass. Его могут получить вакцинированные и/или те, кто сделал тест в течение последних 24 часов.
- 14 июля Европейский Союз внес Украину в «зеленый список» стран и рекомендовал странам-членам отменить ограничения на путешествия для украинцев.
- Менее чем за две недели для украинцев открылись Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания, Португалия и Люксембург.