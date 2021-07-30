Италия открыла границы для украинских туристов. Названы условия

Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и уточнил, что туристы из Украины обязаны провести 5 дней в самоизоляции по прибытии в Италию.

С 31 июля Италия откроет границы для украинцев, при условии прохождения самоизоляции.

«Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии», — написал он.

Отметим, согласно приказу Минздрава Италии, соответствующие условия будут действовать до 30 августа.

Для поездки украинцам нужно иметь:

справку об отрицательном результате молекулярного (ПЦР) или экспресс-тестирования на COVID-19, который должен быть сделан не менее чем за 72 часа до приезда;

заполненную онлайн-форму санитарного контроля Passenger Locator Form.

Кроме этого, после 5-дневной самоизоляции нужно сделать повторный тест на коронавирус, который должен подтвердить отрицательный результат.

Заметим, с 6 августа в Италии для посещения ресторанов, баров (пребывание в помещении), театров, концертных, выставочных и спортивных залов, стадионов и т. п. ввели сертификат Green Pass. Его могут получить вакцинированные и/или те, кто сделал тест в течение последних 24 часов.