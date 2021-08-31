Италия отменила обязательный карантин для вакцинированных туристов из Украины

Правительство Италии внесло изменения в правила въезда из стран категории D, куда входит и Украина. Теперь вакцинированные туристы могут въехать без необходимого 5-дневного карантина.

Об этом говорится на интерактивной карте МИД Украины.

С 31 августа туристы из Украины могут въехать в Италию без обязательного карантина, если предоставят отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген, а также покажут сертификат о вакцинации одной из сертифицированных в ЕС вакцин — Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca.

Без вышеуказанных документов можно въехать в Италию с обязательным пятидневным карантином, а также нужно будет сдать тест на коронавирус после его завершения.

Соответствующие правила будут действовать до 25 октября.