У Північній Македонії після вибуху в лікарні сталася пожежа — 14 пацієнтів з COVID загинули

У Північній Македонії щонайменше 14 людей загинули внаслідок пожежі, яка охопила ковідний госпіталь.

Про це розповів премʼєр-міністр країни Зоран Заєв у своєму Twitter.

«У COVID-центрі в Тетово сталася величезна трагедія. Вибух спровокував пожежу. Вогонь загасили, проте багато людей загинуло. Висловлюю найглибші співчуття рідним і близьким загиблих та бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим», — повідомив Заєв, який після НП негайно виїхав у Тетово.

Глава уряду також додав, що причини смертельного пожежі наразі зʼясовують, а в Тетово вже працює кризовий штаб.

Міністр охорони здоровʼя Північної Македонії Венко Пилипче у Twitter повідомив, що внаслідок пожежі в ковідному госпіталі загинули щонайменше 10 людей. Глава відомства припустив, що кількість жертв із часом може зрости — уже через кілька годин стало відомо про ще чотирьох загиблих.

«Це дуже сумний день, висловлюю свої найглибші співчуття сімʼям», — підкреслив чиновник.

В уряді не можуть назвати точну кількість пацієнтів, які перебували в ковідному госпіталі під час пожежі.

«Пожежа була масштабною, тому що лікарня модульна, там був пластик», — підкреслив заступник начальника пожежної охорони Тетово Сасо Трайчевскі, пише Al Jazeera.

Для ліквідації вогню задіяли 30 рятувальників і сім одиниць спецтехніки.