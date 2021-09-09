В Северной Македонии после взрыва в больнице произошел пожар — 14 пациентов с COVID погибли

В Северной Македонии как минимум 14 человек погибли в результате пожара, который охватил ковидний госпиталь.

Об этом рассказал премьер-министр страны Зоран Заев в своем Twitter.

«В COVID-центре в Тетово произошла огромная трагедия. Взрыв спровоцировал пожар. Огонь потушили, однако много людей погибло. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — сообщил Заев, который после ЧП немедленно выехал в Тетово.

Глава правительства также добавил, что причины смертельного пожара выясняют, а в Тетово уже работает кризисный штаб.

Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Пилипче в Twitter сообщил, что в результате пожара в ковидном госпитале погибли по меньшей мере 10 человек. Глава ведомства предположил, что число жертв со временем может вырасти — и уже через несколько часов стало известно о еще четырех погибших.

«Это очень печальный день, выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям», — подчеркнул чиновник.

В правительстве не могут назвать точное количество пациентов, которые находились в госпитале на момент пожара.

«Пожар был масштабным, потому что больница модульная, там был пластик», — подчеркнул заместитель начальника пожарной охраны Тетово Сасо Трайчевски, пишет Al Jazeera.

Для ликвидации огня задействовали 30 спасателей и семь единиц спецтехники.