В Мексике из-за наводнения больница осталась без кислорода — 17 пациентов умерли

В результате отключения системы подачи кислорода в мексиканском институте социального обеспечения (IMSS) погибли 17 пациентов с COVID-19. Во время наводнения в заведении находились 104 сотрудника института и 56 пациентов.

Об этом сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, призвав жителей потенциально уязвимых районов перебираться в приют как можно быстрее.

«Я глубоко опечален гибелью 17 пациентов в больнице из-за выхода из берегов реки Тула в штате Идальго. Во всей долине Мехико выпало много осадков, и дождь будет идти дальше», — написал президент.

Причиной отключения системы подачи кислорода стало наводнение в городе Тула, штат Идальго. Его вызвали сильные ливни, которые прошли накануне.

Так, вода затопила помещение, где расположена система энергоснабжения института. Это привело к отключению электроэнергии и выходу из строя медицинского оборудования.

Сейчас городские власти направили в медучреждение баллоны с кислородом, чтобы избежать новых жертв.