У Мексиці через повінь лікарня залишилася без кисню — 17 пацієнтів померли

У результаті вимкнення системи подачі кисню у мексиканському інституті соціального забезпечення (IMSS) загинули 17 пацієнтів з COVID-19. Під час повені у закладі перебували 104 співробітники інституту і 56 пацієнтів.

Про це повідомив президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор, закликавши жителів потенційно вразливих районів перебиратися в притулку якомога швидше.

«Я глибоко засмучений загибеллю 17 пацієнтів у лікарні через вихід з берегів річки Тула в штаті Ідальго. У всій долині Мехіко випало багато опадів, і дощ буде йти далі», — написав президент.

Причиною відключення системи подачі кисню стала повінь у місті Тула, штат Ідальго. Її спричинили сильні зливи, які пройшли напередодні.

Так, вода затопила приміщення, де розташована система енергопостачання інституту. Це спричинило відключення електроенергії та вихід з ладу медичного обладнання.

Наразі міська влада направила до медзакладу балони з киснем, щоб уникнути нових жертв.