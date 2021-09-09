«Це було найважче рішення». Експрезидент Афганістану Гані попросив вибачення за швидке падіння свого уряду

Колишній президент Афганістану Ашраф Гані, який втік з Кабулу, щойно таліби підійшли до столиці, попросив вибачення за швидке падіння свого уряду.

«Я приношу свої вибачення афганському народу за те, що я не зміг закінчити свою каденцію інакше», — сказав Гані.

Також він укотре заперечив чутки, що нібито забрав з собою мільйони доларів.

Експрезидент пояснив, що покинув країну за наполяганням своєї служби безпеки, аби уникнути жорстокої бійні в місті, подібної до тієї, що сталася під час Громадянської війни в 1990-х роках.

«Виїхати з Кабула було найважчим рішенням у моєму житті», — зазначив політик

Нинішня заява значною мірою перегукується із тією, що він написав з ОАЕ.

«Корупція — це чума, яка завдає шкоди нашій країні протягом десятиліть, і боротьба з корупцією була в центрі моїх зусиль», — додав Гані.