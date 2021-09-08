Таліби заборонили проводити акції протесту в Афганістані

Ісламістський рух «Талібан», який прийшов до влади в Афганістані, заборонив у країні проводити акції протесту.

Про це пише Sky News.

Ця заборона стосується як Кабулу, так і інших провінцій. Таліби зазначили, що на акції протесту можна буде виходити лише після спеціального дозволу від Міністерства юстиції або Міністерства внутрішніх справ.

Там також додали, що відповідальність за будь-які наслідки для тих, хто вийде на недозволені акції протесту, нестимуть саме вони.

Таліби підкреслили, що відповідна заборона діятиме до тих пір, доки вони не ухвалять закони, які будуть регулювати акції.