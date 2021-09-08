Талибы запретили проводить акции протеста в Афганистане

Исламистское движение «Талибан», которое пришло к власти в Афганистане, запретило в стране проводить акции протеста.

Об этом пишет Sky News.

Этот запрет касается как Кабула, так и других провинций. Талибы отметили, что на акции протеста можно будет выходить только после специального разрешения Министерства юстиции или Министерства внутренних дел.

Там также добавили, что ответственность за любые последствия для тех, кто выйдет на недозволенные акции протеста, будут нести именно они.

Талибы подчеркнули, что соответствующий запрет будет действовать до тех пор, пока они не примут законы, которые будут регулировать акции.