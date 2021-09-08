Китай запропонував допомогу «Талібану»: подарує вакцину від коронавірусу і продовольство

Китай запропонував уряду Афганістану — бойовикам руху «Талібан» — допомогу у боротьбі із коронавірусом та гуманітарну. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї у середу, 8 вересня.
Ван Ї сказав, що сусідні з Афганістаном країни повинні «зіграти унікальну роль не тільки у вирішенні їхніх «законних» проблем, але й у створенні сприятливих зовнішніх умов для відновлення стабільності в Афганістані». Він запропонував допомогти Афганістану у боротьбі із коронавірусом. Так, наприклад, Китай дарує афганцям 3 мільйони доз вакцини.
Крім того, Китай вирішив терміново надати гуманітарну допомогу: продовольство, зимові приналежності і ліки на суму 200 мільйонів юанів (майже $31 мільйон).
Після того, як будуть виконані «умови безпеки», Китай готовий допомогти Афганістану у реалізації проєктів, які допоможуть поліпшити умови життя людей, і, в межах своїх можливостей, підтримати мирне відновлення Афганістану та економічний розвиток.
Крім цього, Китай заявив, що вітає закінчення «тритижневої анархії» в Афганістані зі створенням нового тимчасового уряду «Талібану» в Кабулі.
- 6 вересня ісламський рух «Талібан» оголосив, що взяв під контроль останній оплот опору в Афганістані — провінцію Панджшер, яку обороняють сили «Національного фронту опору». Багато ЗМІ повідомили, що таліби захопили провінцію не без допомоги Пакистану.
- Через день таліби підняли свій прапор над столицею Панджшеру і заявили про втечу лідера опору в Туреччину.