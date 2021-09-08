«Укрзалізниця» щомісяця продаватиме на 3 тисячі квитків більше. Компанія скоротила бронь для своїх працівників

«Укрзалізниця» зменшила кількість місць у поїздах, які бронювалися для потреб залізничників. Завдяки цьому у продаж щомісяця надходитиме 3 тисячі додаткових квитків. Про це компанія повідомила в середу, 8 серпня.

В одному з поїздів бронювання взагалі скасували, адже заброньовані місця не використовували. У дев’яти поїздах кількість заброньованих місць зменшили наполовину, а в трьох — на чверть. Раніше місця, які залишалися для робочих поїздок залізничників і не були придбані, потрапляли у вільний продаж перед відправленням поїзда. Однак нерідко пасажири не встигали їх купувати, відповідно, залізниця втрачала прибуток.

Повного списку рейсів, де збільшиться кількість квитків немає, однак відомо, що це, зокрема, потяги: