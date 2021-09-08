«Укрзалізниця» щомісяця продаватиме на 3 тисячі квитків більше. Компанія скоротила бронь для своїх працівників

«Укрзалізниця» зменшила кількість місць у поїздах, які бронювалися для потреб залізничників. Завдяки цьому у продаж щомісяця надходитиме 3 тисячі додаткових квитків. Про це компанія повідомила в середу, 8 серпня.
В одному з поїздів бронювання взагалі скасували, адже заброньовані місця не використовували. У дев’яти поїздах кількість заброньованих місць зменшили наполовину, а в трьох — на чверть. Раніше місця, які залишалися для робочих поїздок залізничників і не були придбані, потрапляли у вільний продаж перед відправленням поїзда. Однак нерідко пасажири не встигали їх купувати, відповідно, залізниця втрачала прибуток.
Повного списку рейсів, де збільшиться кількість квитків немає, однак відомо, що це, зокрема, потяги:
- № 738 Київ — Запоріжжя;
- № 7/8 Київ — Чернівці;
- № 82 Новоолексіївка — Харків.
- «Укрзалізниця» підписала договір із Deutsche Bahn. Це означає, що до України прибуде команда німецьких менеджерів, яка й керуватиме реформою.
- «Укрзалізниця» заплатить 377,8 мільйона гривень штрафів за несвоєчасну доставку вантажів у 2019—2021 роках.