«Укрзалізниця» заплатить 377,8 млн грн штрафів за несвоєчасну доставку вантажів

За її словами, в компанії на запит ТСК не змогли знайти відповідальних за проблеми із доставками і зриви контрактів, які призвели до збитків вантажовласників. У листі УЗ до ТСК від в. о. члена правління Романа Черницького і директора з комерційної та логістичної роботи Олександра Заруби зазначено, що проблема збоїв комплексна.

Про це повідомила голова Тимчасової слідчої комісії ВР з оцінки стану УЗ Юлія Гришина.

Конкретне прізвище винуватця ТСК назвали в частині запиту про реальний стан рухомого складу та показники дефіциту справних вагонів для виконання перевезень. Це Франтішек Буреш, який очолює напрямок виробництва в компанії.

«Цікаво, що його прізвище саме у цьому контексті фігурує і в проміжному звіті ТСК. Тож тепер домагатимемось відповідних кадрових рішень», — зазначила Гришина.