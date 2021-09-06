«Укрзалізниця» заплатит 377,8 млн грн штрафов за несвоевременную доставку грузов

По ее словам, в компании на запрос ВСК не смогли найти ответственных за проблемы с доставками и срывы контрактов, которые привели к убыткам грузовладельцев. В письме УЗ к ВСК от и. о. члена правления Романа Черницкого и директора по коммерческой и логистической работе Александра Зарубы указано, что проблема сбоев комплексная.

Об этом сообщила глава Временной следственной комиссии ВР по оценке состояния УЗ Юлия Гришина.

Конкретную фамилию виновника ВСК назвали в части запроса о реальном состоянии подвижного состава и показателе дефицита исправных вагонов для выполнения перевозок. Это Франтишек Буреш, возглавляющий направление производства в компании.

«Интересно, что его фамилия именно в этом контексте фигурирует и в промежуточном отчете ВСК. Поэтому теперь будем добиваться соответствующих кадровых решений», — отметила Гришина.