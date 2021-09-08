Директором «Мистецького арсеналу» переобрали Островську-Люту

Конкурсна комісія переобрала на посаду директора «Мистецького арсеналу» чинну керівницю установи Олесю Островську-Люту.
Про це пише «BBC Україна».
Її кандидатуру підтримали одноголосно. У конкурсі також брав участь міністр культури часів Віктора Януковича Михайло Кулиняк. Проте в останній момент він не зʼявився на відбір і не став презентувати своє бачення майбутнього «Мистецького арсеналу».
Свою презентацію Кулиняк надіслав електронною поштою і мав представляти її наприкінці виступів кандидатів онлайн, але не вийшов на звʼязок, пославшись на хворобу.
Олеся Островська-Люта очолює «Мистецький арсенал» з 2016 року. Вона була заступницею, а потім радницею ексміністра культури Євгена Нищука.
Директора «Мистецького арсеналу» призначили з другої спроби. Перша спроба у липні закінчилася скандалом. Тоді комісія не змогла обрати директора, але найбільше голосів — 4 з 9 — отримав саме Кулиняк. Островська-Люта здобула 3 голоси.
Окремих членів тодішньої конкурсної комісії звинуватили в конфлікті інтересів. Зокрема, Василь Чернець був ректором Національної академії керівних кадрів культури, співробітником якої є Михайло Кулиняк.
Критику в соцмережах також викликало обрання до конкурсної комісії учасників від маловідомих громадських організацій та провідна роль представників Державного управління справами (орган при керівнику держави) в комісії.
- У середині липня Олеся Островська-Люта стала виконувачем обов’язків генерального директора «Мистецького арсеналу» . Її призначили в. о., оскільки за результатами конкурсу не вдалось обрати нового керівника, а контракт колишньої директорки закінчився 14 липня.