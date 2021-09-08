Директором «Мистецького арсеналу» переобрали Островську-Люту

Конкурсна комісія переобрала на посаду директора «Мистецького арсеналу» чинну керівницю установи Олесю Островську-Люту.

Про це пише «BBC Україна».

Її кандидатуру підтримали одноголосно. У конкурсі також брав участь міністр культури часів Віктора Януковича Михайло Кулиняк. Проте в останній момент він не зʼявився на відбір і не став презентувати своє бачення майбутнього «Мистецького арсеналу».

Свою презентацію Кулиняк надіслав електронною поштою і мав представляти її наприкінці виступів кандидатів онлайн, але не вийшов на звʼязок, пославшись на хворобу.

Олеся Островська-Люта очолює «Мистецький арсенал» з 2016 року. Вона була заступницею, а потім радницею ексміністра культури Євгена Нищука.