Директором «Мистецького арсенала» переизбрали Островскую-Лютую

Конкурсная комиссия переизбрала на должность директора «Мистецького арсенала» действующую руководительницу учреждения Олесю Островскую-Лютую.
Об этом пишет «BBC Украина».
Ее кандидатуру поддержали единогласно. В конкурсе также участвовал министр культуры времен Виктора Януковича Михаил Кулиняк. Однако в последний момент он не явился на отбор и не стал презентовать свое видение будущего «Мистецького арсенала».
Свою презентацию Кулиняк направил по электронной почте и должен был представлять ее в конце выступлений кандидатов онлайн, но не вышел на связь, сославшись на болезнь.
Олеся Островская-Лютая возглавляет «Мистецький арсенал» с 2016 года. Она была заместителем, а затем советницей экс-министра культуры Евгения Нищука.
Директора «Мистецького арсенала» назначили со второй попытки. Первая попытка в июле закончилась скандалом. Тогда комиссия не смогла избрать директора, но больше всего голосов — 4 из 9 — получил именно Кулиняк. Островская-Люта получила 3 голоса.
Отдельных членов тогдашней конкурсной комиссии обвинили в конфликте интересов. В частности, Василий Чернец был ректором Национальной академии руководящих кадров культуры, сотрудником которой является Михаил Кулиняк.
Критику в соцсетях также вызвало избрание в конкурсную комиссию участников от малоизвестных общественных организаций и ведущая роль представителей Государственного управления делами (орган при главе государства) в комиссии.
- В середине июля Олеся Островская-Лютая стала исполняющей обязанности генерального директора «Мистецького арсенала». Ее назначили и. о., поскольку по результатам конкурса не удалось избрать нового руководителя, а контракт бывшего директора закончился 14 июля.