Директором «Мистецького арсенала» переизбрали Островскую-Лютую

Конкурсная комиссия переизбрала на должность директора «Мистецького арсенала» действующую руководительницу учреждения Олесю Островскую-Лютую.

Об этом пишет «BBC Украина».

Ее кандидатуру поддержали единогласно. В конкурсе также участвовал министр культуры времен Виктора Януковича Михаил Кулиняк. Однако в последний момент он не явился на отбор и не стал презентовать свое видение будущего «Мистецького арсенала».

Свою презентацию Кулиняк направил по электронной почте и должен был представлять ее в конце выступлений кандидатов онлайн, но не вышел на связь, сославшись на болезнь.

Олеся Островская-Лютая возглавляет «Мистецький арсенал» с 2016 года. Она была заместителем, а затем советницей экс-министра культуры Евгения Нищука.