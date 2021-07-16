ГУД назначило временного руководителя «Мистецького арсенала»

Исполняющей обязанности генерального директора «Мистецького арсенала» стала Олеся Островская-Люта. Ее назначили и.о., поскольку по результатам конкурса не удалось избрать нового руководителя, а контракт бывшего директора закончился 14 июля.

Об этом говорится на сайте «Мистецького арсенала».

Государственное управление делами объявило повторный конкурс на эту должность, поэтому временно институтом будет руководить исполняющая обязанности.

ГУД принимает документы от претендентов на должность директора «Мистецького арсенала» в течении 30 календарных дней со дня объявления конкурса. Сам конкурс продлится не более двух месяцев со дня объявления.