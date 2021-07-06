Комиссия не смогла избрать главу «Мистецького арсенала». Фавориты — экс-министр Януковича и действующая директор

Конкурсная комиссия не смогла избрать директора комплекса «Мистецький арсенал».

Об этом в Facebook написала журналистка Мирослава Барчук.

По результатам подсчета 4 голоса отдала за кандидатуру экс-министра культуры при Януковиче Михаила Кулиняка. За действующего директора Олесю Островскую-Люту проголосовало 3 человека. «Большинства нет ни у одного кандидата. Поэтому в соответствии с законом объявляется повторный конкурс», — пояснила Барчук.

Как сообщает hromadske, по одному голосу также получили бывшая руководительница «Арсенала» Наталья Заболотная и заместитель директора «Медиацентра» Ирина Кислян. Всего документы на конкурс подали 10 кандидатов, позже одна кандидатка сняла свою кандидатуру. Директора «Мистецького арсенала» выбирают на следующие пять лет.

Как пишет «BBC Украина», избрание главы «Арсенала» сопровождается скандалами. Так, председателя комиссии Василия Чернеца обвинили в конфликте интересов, поскольку в конкурсе участвует Кулиняк, который работает в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств. Чернец является ректором этой академии.