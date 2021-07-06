Комісія не змогла обрати голову Мистецького арсеналу. Фаворити — ексміністр часів Януковича та чинна директорка

Конкурсна комісія не змогла обрати директора Мистецького Арсеналу.

Про це у Facebook написала журналістка Мирослава Барчук.

За результатами підрахунку 4 голоси віддала за кандидатуру ексміністра культури часів Януковича Михайла Кулиняка. За чинну директорку Олесю Островську-Люту проголосувало 3 особи. «Більшості немає в жодного кандидата. Тому відповідно до закону оголошується повторний конкурс», — пояснила Барчук.

Як повідомляє hromadske, по одному голосу також отримали колишня очільниця «Мистецького арсеналу» Наталія Заболотна та заступниця директора «Медіацентру» Ірина Кислян. Загалом документи на конкурс подали 10 кандидатів, пізніше одна кандидатка зняла свою кандидатуру. Директора Мистецького арсеналу обирають на наступні пʼять років.

Як пише «BBC Україна», обрання очільника Мистецького арсеналу супроводжується скандалами. Так, голову комісії Василя Чернеця звинуватили у конфлікті інтересів, оскільки у конкурсі бере участь Кулиняк, який працює у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. Чернець є ректором цієї академії.