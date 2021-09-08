«Насильство породжує насильство». Дівчина, яка стріляла з арбалета по вчителях, пояснила вчинок булінгом

19-річна мешканка Полтави Таісія Петрова, яка з арбалета поранила двох вчителів, пояснила свій вчинок булінгом у початкових класах з боку педагогів.

Про це повідомляє видання «Ґрати» з посиланням на адвоката дівчини Ольгу Шеховцову.

Петрова навчалась у школі № 11 до четвертого класу. Дівчина зазначила, що піддавалась там цькуванням з боку вчителів, переживала це в собі та не розповідала батькам.

Раніше ЗМІ писали, що на допиті Петрова сказала, як перед нападом їй наснилося, що вона повинна когось вбити. Але її адвокат Шеховцова сказала, що це невірна інформація, а її підзахисна такого не говорила.