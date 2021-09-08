«Насилие порождает насилие». Девушка, которая стреляла из арбалета в учителей, объяснила поступок буллингом

19-летняя жительница Полтавы Таисия Петрова, которая из арбалета ранила двух учителей, объяснила свой поступок буллингом в начальных классах со стороны педагогов.

Об этом сообщает издание «Ґрати» со ссылкой на адвоката девушки Ольгу Шеховцову.

Петрова училась в школе № 11 до четвертого класса. Девушка отметила, что подвергалась там травле со стороны учителей, переживала это в себе и не рассказывала родителям.

Ранее СМИ писали, что на допросе Петрова сказала, что перед нападением ей приснилось, что она должна кого-то убить. Но ее адвокат Шеховцова сказала, что это неверная информация, а ее подзащитная такого не говорила.