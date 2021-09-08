В Полтаве взяли под стражу девушку, которая из арбалета ранила двух учителей в школе

Полтавский суд отправил под стражу на 60 дней без права внесения залога 19-летнюю девушку, которая 6 сентября из арбалета ранила двух учителей. Одной женщине она попала в спину, а другой — в руку, арбалет отобрал у нападающей девятиклассник.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Прокуратура просила взять девушку под стражу, а адвокат ходатайствовала о личном обязательстве или домашнем аресте. Сама девушка не возражала против решения суда.

По делу назначили десять экспертиз и допросили 15 свидетелей. Подозреваемая на заседании отметила, что сожалеет о том, что произошло.

«Если бы я могла вернуться во времени, то ни за что этого не сделала бы. Просто пришла бы к тем женщинам, которым я причинила вред, конструктивно поговорила и решила бы все по-хорошему», — цитирует «Суспільне» заявление девушки.