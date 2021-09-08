Учені зʼясували, що у відповідь на зміну клімату тварини «перевтілюються» — у них збільшуються крила і дзьоб

У відповідь на зміну клімату тварини «перевтілюються» — теплокровні види еволюціонують, аби мати більші дзьоби, ноги і вуха, щоб регулювати температуру тіла в міру того, як планета нагрівається. Якщо тваринам не вдається контролювати температуру тіла, вони можуть перегрітися і загинути.

Про це йдеться в дослідженні австралійського Університету Дікіна, яке цитує BBC.

Учені попереджають, що фізіологічні зміни не означають, що тварини справляються зі зміною клімату: «Це просто означає, що вони розвиваються, аби вижити. Створена нами зміна клімату чинить на них шалений тиск. Деякі види адаптуються, однак інші — ні», — зазначила авторка дослідження Сара Райдінг.

Деякі тварини в теплішому кліматі еволюціонували, щоб мати більші дзьоби або вуха та легше переносити тепло. Більше крило, вухо або дзьоб дає маленьким тваринам велику площу поверхні, яка допомогає впоратися з надлишковим теплом.