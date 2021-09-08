Ученые выяснили, что в ответ на изменение климата животные «перевоплощаются» — у них увеличиваются крылья и клюв

В ответ на изменение климата животные «перевоплощаются» — теплокровные виды эволюционируют, чтобы иметь большие клювы, ноги и уши и с их помощью регулировать температуру тела по мере того, как планета нагревается. Если животным не удается контролировать температуру тела, они могут перегреться и погибнуть.

Об этом говорится в исследовании австралийского Университета Дикина, которое цитирует BBC.

Ученые предупреждают, что физиологические изменения не означают, что животные справляются с изменением климата: «Это просто означает, что они развиваются, чтобы выжить. Вызванное нами изменение климата оказывает на них огромное давление. Некоторые виды адаптируются, однако другие — нет», — отметила автор исследования Сара Райдинг.

Некоторые животные в теплом климате эволюционировали, чтобы иметь большие клювы или уши и таким образом легче переносить тепло. Большее крыло, ухо или клюв дает маленьким животным большую площадь поверхности, которая помогает справиться с избыточным теплом.