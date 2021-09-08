«Повністю підтверджуємо інформацію». ФСБ Росії відреагувала на розслідування CNN про спецоперацію з «вагнерівцями» в Мінську

Федеральна служба безпеки Росії відреагувала на розслідування CNN про спецоперацію проти членів «ПВК Вагнера», яких затримали в Мінську в липні 2020 року. У ФСБ заявили, що інформація про участь Центрального розвідуправління США достовірна.
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на представника ФСБ РФ.
«Ми повністю підтверджуємо інформацію, яку опублікував телеканал CNN. Вона абсолютно достовірна, дуже обʼєктивно вони показали роль ЦРУ, тому цю інформацію ми вважаємо достовірною», — сказав представник спецслужби.
За його словами, групу громадян РФ («вагнерівців») до Білорусі заманили Головне управління розвідки України та СБУ під керівництвом ЦРУ.
«Був вкид у КДБ республіки [Білорусь] про те, що ці люди приїхали для участі в масових заворушеннях на боці опозиції, білоруські партнери тому так і зреагували. Ну, а потім все стало на свої місця», — заявив представник ФСБ і додав, що можливу зірвану операцію України ФСБ розцінює як «сплановане викрадення» громадян Росії з території третьої країни й «акт держтероризму».
Розслідування CNN
Телеканал CNN 7 вересня з посиланням на трьох колишніх представників української розвідки повідомив, що ЦРУ допомагало Україні організувати операцію із затримання 33 росіян, надаючи фінансову, технічну і консультаційну допомогу під час організації операції.
Американський високопосадовець назвав твердження неправдивими. Він запевнив, що розвідка США була поінформована про операцію, однак ніякого стосунку до неї не мала.
- 29 липня 2020 року в Мінську затримали 33 бойовиків російської «ПВК Вагнера», 13 з яких точно воювали проти України на боці «ДНР» і «ЛНР». Україна запросила екстрадицію бойовиків, проте Білорусь передала «вагнерівців» Росії. Згодом «Комсомольська правда» повідомила, що арешт бойовиків у Білорусі був українською спецоперацією.
- Далі про «операцію українських спецслужб» почали писати українські журналісти. Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов написав, що СБУ і ГУР Міноборони виманювали бойовиків в Україну, але голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести фінальний етап операції, і вона провалилася — бойовиків заарештували в Білорусі. Схожу інформацію опублікували журналістка Яніна Соколова, видання «Українська правда» і «Дзеркало тижня».
- Президент України, голова ОП Андрій Єрмак, а також СБУ і Служба зовнішньої розвідки стверджують, що ніякої операції не готували, а медіа поширюють російську дезінформацію. Проте ексглава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив існування спецоперації, а пʼятий президент Порошенко заявив, що у 2018 році особисто її санкціонував.
- Найближчим часом Bellingcat випустить розслідування-фільм про провал «вагнерівської» операції.