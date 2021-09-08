На рішення суддів ВАКСу 12 разів намагались вплинути сторонні люди, зокрема «слуга» Камельчук

Судді Вищого антикорупційного суду за перші два роки роботи 12 разів скаржилися на спроби втручання в їхню діяльність.

Про це в інтервʼю агентству «Інтерфакс-Україна» повідомила глава ВАКС Олена Танасевич.

Щодо трьох звернень Вищій раді правосуддя довелося вживати заходів, щоб забезпечити незалежність суддів.

Йдеться про погрози слідчій судді на її особистій сторінці у Facebook, про вибух гранати на території внутрішнього двору суду та про звернення народного депутата з вимогою обрання певної міри запобіжного заходу підозрюваному. Останнє звернення адресували самій Танасевич.

«У серпні 2021 року надійшло звернення народного депутата України до мене як голови суду з пропозицією про обрання конкретного запобіжного заходу у межах зазначеного ним кримінального провадження», — сказала очільниця ВАКСу.

На сайті Вищої ради правосуддя повідомляється, що цим депутатом був слуга народу Юрій Камельчук.