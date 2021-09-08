На решения судей ВАКСа 12 раз пытались повлиять посторонние люди, в том числе «слуга» Камельчук

Судьи Высшего антикоррупционного суда за первые два года работы 12 раз жаловались на попытки вмешательства в их деятельность.

Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщила глава ВАКС Елена Танасевич.

По трем обращениям Высшему совету правосудия пришлось принимать меры, чтобы обеспечить независимость судей.

Речь идет об угрозах следственной судье на ее личной странице в Facebook, о взрыве гранаты на территории внутреннего двора суда и об обращении народного депутата с требованием избрания определенной меры пресечения подозреваемому. Последнее обращение адресовали самой Танасевич.

«В августе 2021 года поступило обращение народного депутата Украины ко мне, как председателю суда, с предложением об избрании конкретной меры пресечения в пределах указанного им уголовного производства», — сказала руководительница ВАКСа.

На сайте Высшего совета правосудия сообщается, что этим депутатом был слуга народа Юрий Камельчук.