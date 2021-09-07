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Поліція закрила справу про расизм стосовно Беленюка. Про це попросив сам нардеп

Автор:
Софія Телішевська
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Поліція закрила кримінальне провадження стосовно словесного нападу молодиків на депутата від «Слуги народу» Жана Беленюка. Йдеться про інцидент, який стався 13 вересня, коли невідомі молодики намагались спровокувати расистський конфлікт з олімпійським чемпіоном.

Справу закрили на прохання самого нардепа — він написав відповідну заяву, повідомляє «Українська правда».

За словами пресофіцерки Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксани Тищенко, провадження, імовірно, було закрите ще в серпні.

Після цього конфлікту партія вимагала якнайшвидшого розслідування, а президент висловив підтримку нардепу.

Окремо в «Слузі народу» запевнили, що використовуватимуть «всі законодавчі та виконавчі важелі впливу», щоб не допустити в українському суспільстві проявів расизму та ксенофобії.

  • Жан Беленюк — народний депутат фракції «Слуга народу», олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби (здобув золото на Олімпіаді-2020 у Токіо). Він народився у Києві у 1991 році. По батькові він — Венсанович. Батько майбутнього знаменитого спортсмена — руандієць-хуту за національністю. Він зустрічався з мамою спортсмена Світланою 5 років, а потім його викликали на батьківщину, де тривала громадянська війна. Більше в Україну Венсан не повернувся. У 2001 році він загинув в автокатастрофі. Жан знає його тільки за фотографіями.