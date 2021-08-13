«Прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі». Зеленський очікує на жорстку реакцію поліції через інцидент із Беленюком

Президент Володимир Зеленський підтримав українського олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби, чинного нардепа Жана Беленюка, якого невідомі молодики образили через колір шкіри у центрі Києва.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Український гімн прозвучав на Олімпіаді в Токіо саме завдяки Жану Беленюку! Він — один із найдостойніших синів України, ним пишається наш народ! А будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі! Поліція має жорстко реагувати на такі випадки та припиняти їх», — заявив президент.

Також агресію щодо Беленюка категорично засудили в партії «Слуга народу».

«Наголошуємо на тому, що патріотичність того чи іншого громадянина не вимірюється його кольором шкіри, статтю, етнічним походженням чи місцем проживання. Вважаємо, що подібний інцидент – один із проявів мови ненависті», — заявили в політсилі.

Також «Слуга народу» звинуватила своїх політичних опонентів у тому, що вони «на різних комунікаційних майданчиках, зокрема у соцмережах, культивують» прояви мови ненависті.

Політсила закликала українське суспільство «не толерувати використання брудних технологій у політиці та засуджувати їхнє використання», а Нацполіцію — якнайшвидше покарати нападників на Беленюка.

Окремо в «Слузі народу» запевнили, що використовуватимуть «всі законодавчі та виконавчі важелі впливу», щоб не допустити в українському суспільстві проявів расизму та ксенофобії.