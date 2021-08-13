«Прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі». Зеленський очікує на жорстку реакцію поліції через інцидент із Беленюком

Президент Володимир Зеленський підтримав українського олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби, чинного нардепа Жана Беленюка, якого невідомі молодики образили через колір шкіри у центрі Києва.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
«Український гімн прозвучав на Олімпіаді в Токіо саме завдяки Жану Беленюку! Він — один із найдостойніших синів України, ним пишається наш народ! А будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі! Поліція має жорстко реагувати на такі випадки та припиняти їх», — заявив президент.
Також агресію щодо Беленюка категорично засудили в партії «Слуга народу».
«Наголошуємо на тому, що патріотичність того чи іншого громадянина не вимірюється його кольором шкіри, статтю, етнічним походженням чи місцем проживання. Вважаємо, що подібний інцидент – один із проявів мови ненависті», — заявили в політсилі.
Також «Слуга народу» звинуватила своїх політичних опонентів у тому, що вони «на різних комунікаційних майданчиках, зокрема у соцмережах, культивують» прояви мови ненависті.
Політсила закликала українське суспільство «не толерувати використання брудних технологій у політиці та засуджувати їхнє використання», а Нацполіцію — якнайшвидше покарати нападників на Беленюка.
Окремо в «Слузі народу» запевнили, що використовуватимуть «всі законодавчі та виконавчі важелі впливу», щоб не допустити в українському суспільстві проявів расизму та ксенофобії.
- У п’ятницю, 13 серпня, вдень на Печерську нардепа і олімпійського чемпіона Жана Беленюка намагалися спровокувати на конфлікт расистськими висловлюваннями. За словами спортсмена, невідомі вигукували фрази «Чорна мавпа щось знає про патріотизм?!» і «Вали до Африки!».
- Жан Беленюк (греко-римська боротьба) здобув для України на цьогорічних Олімпійських іграх єдину в загальному заліку золоту медаль.