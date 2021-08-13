«Проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы». Зеленский ожидает жесткой реакции полиции из-за инцидента с Беленюком

Президент Владимир Зеленский поддержал украинского олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе, действующего нардепа Жана Беленюка, которого неизвестные молодчики оскорбили из-за цвета кожи в центре Киева.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он — один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их», — заявил президент.

Также агрессию по отношению к Беленюку категорически осудили в партии «Слуга народа».

«Подчеркиваем, что патриотизм того или иного гражданина не измеряется его цветом кожи, полом, этническим происхождением или местом жительства. Считаем, что подобный инцидент — одно из проявлений языка ненависти», — заявили в политсиле.

Также «Слуга народа» обвинила своих политических оппонентов в том, что они «на разных коммуникационных площадках, в частности в соцсетях, культивируют» проявление языка ненависти.

Политсила призвала украинское общество «не мириться с использованием грязных технологий в политике и осуждать их применение», а Нацполицию — как можно быстрее наказать напавших на Беленюка.

Отдельно в «Слуге народа» заверили, что будут использовать «все законодательные и исполнительные рычаги влияния», чтобы не допустить в украинском обществе проявлений расизма и ксенофобии.