«Проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы». Зеленский ожидает жесткой реакции полиции из-за инцидента с Беленюком

Президент Владимир Зеленский поддержал украинского олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе, действующего нардепа Жана Беленюка, которого неизвестные молодчики оскорбили из-за цвета кожи в центре Киева.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он — один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их», — заявил президент.
Также агрессию по отношению к Беленюку категорически осудили в партии «Слуга народа».
«Подчеркиваем, что патриотизм того или иного гражданина не измеряется его цветом кожи, полом, этническим происхождением или местом жительства. Считаем, что подобный инцидент — одно из проявлений языка ненависти», — заявили в политсиле.
Также «Слуга народа» обвинила своих политических оппонентов в том, что они «на разных коммуникационных площадках, в частности в соцсетях, культивируют» проявление языка ненависти.
Политсила призвала украинское общество «не мириться с использованием грязных технологий в политике и осуждать их применение», а Нацполицию — как можно быстрее наказать напавших на Беленюка.
Отдельно в «Слуге народа» заверили, что будут использовать «все законодательные и исполнительные рычаги влияния», чтобы не допустить в украинском обществе проявлений расизма и ксенофобии.
- В пятницу, 13 августа, днем на Печерске нардепа и олимпийского чемпиона Жана Беленюка пытались спровоцировать на конфликт расистскими высказываниями. По словам спортсмена, неизвестные выкрикивали фразы «Черная обезьяна что-то знает о патриотизме ?!» и «Вали в Африку!».
- Жан Беленюк (греко-римская борьба) завоевал для Украины на нынешних Олимпийских играх единственную в общем зачете золотую медаль.