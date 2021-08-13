В Киеве неизвестные пытались спровоцировать конфликт с олимпийским чемпионом и нардепом Беленюком

В Киеве на Печерске в пятницу, 13 августа, неизвестные молодые ребята подошли к олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе, действующему нардепу Жану Беленюкю и начали оскорблять его из-за цвета кожи.

Об этом сам нардеп сообщил в Facebook.

«Выкрикивая оскорбительные вещи типа «Черная обезьяна что-то знает о патриотизме ?!» и «Вали в Африку!». Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но...» — отметил Беленюк.

Спортсмен несколько возмущен тем, что в европейском государстве можно услышать расистские оскорбления, а олимпийский чемпион не может безопасно чувствовать себя на родине и в родном городе.

Полиция открыла производство по факту нарушения прав граждан в зависимости от их расы.