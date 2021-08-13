В Киеве неизвестные пытались спровоцировать конфликт с олимпийским чемпионом и нардепом Беленюком

В Киеве на Печерске в пятницу, 13 августа, неизвестные молодые ребята подошли к олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе, действующему нардепу Жану Беленюкю и начали оскорблять его из-за цвета кожи.
Об этом сам нардеп сообщил в Facebook.
«Выкрикивая оскорбительные вещи типа «Черная обезьяна что-то знает о патриотизме ?!» и «Вали в Африку!». Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но...» — отметил Беленюк.
Спортсмен несколько возмущен тем, что в европейском государстве можно услышать расистские оскорбления, а олимпийский чемпион не может безопасно чувствовать себя на родине и в родном городе.
Полиция открыла производство по факту нарушения прав граждан в зависимости от их расы.
Жан Беленюк — народный депутат фракции «Слуга народа» и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе (он завоевал золото на Олимпиаде-2020 в Токио). Он родился в Киеве в 1991 году. По отцу он — Венсанович. Отец будущего знаменитого спортсмена — руандиець-хуту по национальности. Он встречался с мамой спортсмена Светланой 5 лет, а потом его вызвали на родину, где шла гражданская война. Больше в Украину Венсан не вернулся. В 2001 году он погиб в автокатастрофе. Жан знает его только по фотографиям.
- В ночь на 1 августа певица Надежда Дорофеева написала в соцсетях, что ее коллега Евгений Гончаренко вместе с друзьями вышел из клуба, после чего неизвестный мужчина (позже оказалось, что это сотрудник государственной охраны) сначала толкнул парня, а потом ударил танцора в лицо, после чего тот упал и ударился головой об забор. У парня произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. Сотрудника УГО уволили и отправили в СИЗО.