Опитування: підтримка Зеленського дещо зросла, «Слуга народу» зберігає лідерство у партійному рейтингу

Понад третина українців готові проголосувати за Володимира Зеленського в разі проведення найближчим часом виборів президента.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічним центром «Рейтинг».

Серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором за Зеленського проголосували б 31,1%. У порівнянні з початком серпня його рейтинг зріс на 4%.

При цьому 13,3% підтримали б лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка, 10,9% – нардепа від ОПзЖ Юрія Бойка, 9,2% — лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко, 6,1% — лідера партії «Сила і честь» Ігоря Смешка, 5,7% — експремʼєра Володимира Гройсмана, 5,7% — лідера партії «Наші» Євгенія Мураєва, 4,1% — лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 3,7% — спікера парламенту Дмитра Разумкова, 3,1% — експремʼєра Арсенія Яценюка. Підтримка інших кандидатів нижча за 2%.

Парламентський рейтинг очолює партія «Слуга народу», яку готові підтримати 25,8% серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором. За партію «Європейська солідарність» — 14,1%, «Опозиційна платформа — За життя» — 12,4%, «Батьківщина» — 10,6%.

Рейтинг інших політичних сил значно нижчий. Так, партію «Сила і честь» підтримують 4,9%, партію Мураєва «Наші» — 4,7%, партію «Українська стратегія Гройсмана» — 4,5%, Радикальну партію Олега Ляшка — 4,2%, партію Шарія — 3,6%, УДАР Віталія Кличка — 3,4%, умовну партію Притули — 3,2%. Рейтинг інших партій — до 3%.

Опитування проводилося 2—4 вересня серед населення віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Всього опитали 2 500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,0%.