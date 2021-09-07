Опрос: поддержка Зеленского несколько возросла, «Слуга народа» сохраняет лидерство в партийном рейтинге

Более трети украинцев готовы проголосовать за Владимира Зеленского в случае проведения в ближайшее время выборов президента.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром «Рейтинг».

Среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, за Зеленского проголосовали бы 31,1%. По сравнению с началом августа его рейтинг вырос на 4%.

При этом 13,3% поддержали бы лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, 10,9% — нардепа от ОПзЖ Юрия Бойко, 9,2% — лидера «Батьківщини» Юлию Тимошенко, 6,1% — лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко, 5,7% — экс-премьера Владимира Гройсмана, 5,7% — лидера партии «Наши» Евгения Мураева, 4,1% — лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 3,7% — спикера парламента Дмитрия Разумкова, 3,1% — экс-премьера Арсения Яценюка. Поддержка других кандидатов ниже 2%.

Парламентский рейтинг возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 25,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию «Европейская солидарность» — 14,1%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,4%, «Батьківщина» — 10,6%.

Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, партию «Сила и честь» поддерживают 4,9%, партию Мураева «Наши» — 4,7%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 4,5%, Радикальная партия Олега Ляшко — 4,2%, партию Шария — 3,6%, УДАР Виталия Кличко — 3,4%, условную партию Сергея Притулы — 3,2%. Рейтинг других партий — до 3%.

Опрос проводился 2—4 сентября среди населения в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опросили 2 500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.