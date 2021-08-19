Опитування: Зеленський залишається лідером електоральних вподобань українців, хоча його рейтинг поволі падає

За чинного президента Володимира Зеленського наразі готові віддати голос 27,2% виборців. Чим молодша група виборців, тим більше з них готові голосувати за чинного президента.

Про це свідчить соціологічне опитування групи «Рейтинг».

Так, за Зеленського нині готові голосувати 27,2% виборців, які визначилися з вибором. На другій позицій перебуває Петро Порошенко — 14,9%, далі — Юрій Бойко з результатом 10,5%, Юлія Тимошенко — 9,7%, Ігор Смешко — 6,6% та інші, які не набрали більше 6%.