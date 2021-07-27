Опитування: Зеленський та «Слуга народу» залишаються лідерами електоральних вподобань українців

При цьому 13,4% підтримали б лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка , 11,4% — лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко , 10,1% — одного з лідерів «Опозиційної платформи — За життя» Юрія Бойка , 7,8% — лідера партії «Сила і честь» Ігоря Смешка , 6,1% — експремʼєра Володимира Гройсмана , 6% — нардепа Євгенія Мураєва , 4,1% — спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова . Підтримка інших кандидатів нижче 3%.

Парламентський рейтинг очолює партія «Слуга народу», яку готові підтримати 24,1% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію «Європейська солідарність» — 14,3%, «Батьківщина» — 12,8%, «Опозиційна платформа — За життя» — 12,4%. Рейтинг інших політичних сил значно нижчий. Так, партію «Українська стратегія Гройсмана» підтримують 5%, Радикальну партію і партію Мураєва «Наші» по 4,8%, «УДАР Віталія Кличка» — 4,3%, партію «Сила і честь» — 4,1%, партію «Свобода» — 3,4%. Рейтинг інших політичних сил — менш як 3%.

Опитування проводилося з 23 по 25 липня. Всього опитано 2,5 тисячі респондентів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2%.