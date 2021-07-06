Опитування: У Раду проходять лише чотири партії, а підтримка Зеленського падає

Якби парламентські вибори відбулися найближчим часом, то до Верховної Ради змогли б потрапити всього чотири партії. Хоча, за результатами голосування, у 2019 році у парламент пройшли пʼять політичних сил. А от рейтинг президента Зеленського незмінно високий у порівнянні з опонентами, хоча й падає відносно даних попереднього опитування.

Про це свідчить опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Відтак, за «Слугу народу» готові проголосувати 24,9% респондентів, які визначилися з вибором. «Європейську солідарність» підтримують 13,5% опитаних, а «Опозиційну платформу — За життя» — 12,8%. «Батьківщина» Юлії Тимошенко також отримала б достатньо підтримки — 12,3%.

А от партія «Голос», за даними опитування, не набирає навіть 3% підтримки при тому, що пороговий барʼєр для входження в Раду становить 5%. Тож ця політсила втрачає шанси вдруге потрапити в парламент.