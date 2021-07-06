Опрос: В Раду проходят только четыре партии, а поддержка Зеленского падает

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, то в Верховную Раду смогли попасть всего четыре партии. Хотя по результатам голосования, в 2019 году в парламент прошли пять политических сил. А вот рейтинг президента Зеленского неизменно высокий по сравнению с оппонентами, хотя и падает относительно данных предыдущего опроса.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы «Рейтинг».

Следовательно, за «Слугу народа» готовы проголосовать 24,9% респондентов, определившихся с выбором. «Европейскую солидарность» поддерживают 13,5% опрошенных, а «Оппозиционная платформу — За жизнь» — 12,8%. «Батьківщина» Юлии Тимошенко также получила бы достаточно поддержки — 12,3%.

А вот партия «Голос», по данным опроса, не набирает даже 3% поддержки при том, что пороговый барьер для вхождения в Раду составляет 5%. Поэтому эта политическая сила теряет шансы во второй раз попасть в парламент.