Опрос: Зеленский и «Слуга народа» остаются лидерами электоральных симпатий украинцев

При этом 13,4% поддержали бы лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, 11,4% — лидера «Батьківщини» Юлию Тимошенко, 10,1% — одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко, 7,8% — лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко, 6,1% — экс-премьера Владимира Гройсмана, 6% — нардепа Евгения Мураева, 4,1% — спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Поддержка других кандидатов ниже 3%.

27,7% украинцев готовы проголосовать за действующего президента Владимира Зеленского в случае проведения выборов в ближайшее время.

Парламентский рейтинг возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 24,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию «Европейская солидарность» — 14,3%, «Батьківщина» — 12,8%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,4%. Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, партию «Украинская стратегия Гройсмана» поддерживают 5%, Радикальную партию и партию Мураева «Наши» по 4,8%, «УДАР Виталия Кличко» — 4,3%, партию «Сила и честь» — 4,1%, партию «Свобода» — 3,4%. Рейтинг других политических сил — менее 3%.

Опрос проводился с 23 по 25 июля. Всего опрошено 2,5 тысячи респондентов. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2%.