Ізраїль відкриває кордони для вакцинованих туристів

Уряд Ізраїлю ухвалив рішення про відкриття кордонів для вакцинованих туристів. Нові правила запрацюють з 19 вересня.

Про це пише The Jerusalem Post.

Відповідне рішення насамперед стосується організованих туристичних груп. Після прибуття вони будуть зобов’язані здати тест на антитіла та показати сертифікат про вакцинацію двома чи навіть трьома дозами.

До складу цих груп можуть потрапити туристи з країн «жовтої» та «помаранчевої» зон за таблицею уряду Ізраїлю. Наразі туди входять усі країни, крім Бразилії, Болгарії, Мексики та Туреччини.