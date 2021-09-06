Израиль открывает границы для вакцинированных туристов

Правительство Израиля приняло решение об открытии границ для вакцинированных туристов. Новые правила заработают с 19 сентября.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Соответствующее решение, прежде всего, касается организованных туристических групп. По прибытии они будут обязаны сдать тест на антитела и показать сертификат о вакцинации двумя или даже тремя дозами.

В состав этих групп могут попасть туристы из стран «желтой» и «оранжевой» зон по таблице правительства Израиля. Сейчас туда входят все страны, кроме Бразилии, Болгарии, Мексики и Турции.