«Намагаються впливати на вибори»: Німеччина знову поскаржилася на російські кібератаки на Бундестаг

В уряді Німеччині впевнені, що за черговими кібератаками організації Ghostwriter на Бундестаг стоять російські спецслужби.

Про це пише Deutsche Welle.

«Уряд Німеччини має надійні відомості, на підставі яких дії Ghostwriter можна віднести до операцій російської держави, а конкретно — російської військової спецслужби ГРУ», — заявила речниця МЗС Німеччини Андреа Зассе.

За її словами, Ghostwriter комбінує кібератаки з операціями з дезінформації та спробами впливати на користувачів в інтернеті. В МЗС закликали Росію припинити подібну діяльність.

Вимогу Німеччини вже передали російським дипломатам, оскільки в німецькому відомстві вважають, що подібні дії у кіберпросторі «загрожують безпеці Федеративної республіки та процесу демократичного волевиявлення». У Німеччини вважають, що росіяни намагаються вплинути на парламентські вибори.

«У Німеччині напередодні виборів в Бундестаг робилися спроби, зокрема за допомогою фішингових атак, отримати доступ до паролів депутатів Бундестагу і земельних парламентів для викрадання їхніх особистих даних. Такі атаки можуть бути підготовкою до кампаній з дезінформації в звʼязку з майбутніми виборами», — пояснили в МЗС.