Вартість алюмінію досягла 10-річного максимуму — на тлі держперевороту у Гвінеї

Вартість алюмінію досягла 10-річного максимуму після перевороту у Гвінеї, який викликав стурбованість щодо поставок сировини. Гвінея є великим постачальником бокситів, необхідних для виробництва алюмінію, на її частку припадає більше половини імпорту Китаю.
Про це повідомляє Bloomberg.
Ціни на Лондонській біржі металів виросли на 1,8%, до $2 775,50 за тонну — це найвищий рівень з травня 2011 року. А в Китаї фʼючерси на алюміній підскочили на 3,4%, до найвищого з 2006 року рівня.
Вартість алюмінію, який використовується у всьому — від автомобільних запчастин до банок для напоїв і побутової техніки, у Лондоні цього року вже зросла приблизно на 38% у звʼязку з відновленням споживчого попиту і економічної активності. Інвестори дуже стурбовані тим, що Китай, що є найбільшим виробником алюмінію (на країну припадає понад 60% світового виробництва), більшу частину бокситів закуповує саме у Гвінеї.
Водночас китайська Aluminum Corporation of China, яка видобуває боксити у Гвінеї, повідомила, що переворот не вплинув на її діяльність, а на заводах у Китаї сформовані великі запаси руди.
- 5 вересня 2021 року у Гвінеї стався збройний переворот. Президента Альфа Конде, який у 2020 році на тлі масових протестів пішов на третій президентський термін, заарештували військові. Лідер заколотників оголосив про розпуск уряду, призупинення дії конституції країни і закриття кордонів.
- У листопаді 2020 року Альфа Конде втретє став президентом країни — завдяки поправкам до конституції, які схвалили на референдумі 22 березня 2020 року. Це спровокувало масові протести — народ і опозиція вимагали відставки Конде, скасування поправок і заявляли про фальсифікації. Протести жорстоко придушувалися — загинули десятки людей. Режим Конде називали авторитарним, але сам президент заявляв, що відновив країну. Гвінея при цьому залишається однією з найбідніших країн у світі.