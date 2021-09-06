Стоимость алюминия достигла 10-летнего максимума — на фоне госпереворота в Гвинее

Стоимость алюминия достигла 10-летнего максимума после переворота в Гвинее, который вызвал обеспокоенность по поводу поставок сырья. Гвинея является крупным поставщиком бокситов, необходимых для производства алюминия, и на его долю приходится более половины импорта Китая.

Об этом сообщает Bloomberg.

Цены на Лондонской бирже металлов выросли на 1,8%, до $2 775,50 за тонну — это самый высокий уровень с мая 2011 года. А в Китае фьючерсы на алюминий подскочили на 3,4% — до самого высокого уровня с 2006 года.

Алюминий, который используется во всем — от автомобильных запчастей до банок для напитков и бытовой техники, в этом году в Лондоне подорожал примерно на 38% в связи с восстановлением потребительского спроса и экономической активности. Инвесторы очень обеспокоены тем, что Китай, крупнейший производитель алюминия (на страну приходится более 60% мирового производства), большую часть бокситов закупает именно в Гвинее.

В то же время китайская Aluminum Corporation of China, которая добывает бокситы в Гвинее, сообщила, что переворот не повлиял на ее деятельность, а на заводах в Китае сформированы большие запасы руды.