В Одеському художньому музеї зʼявилося панно про шахтарів. Це переможець останнього проєкту Ройтбурда

В Одеському художньому музеї презентували нову роботу у експозиції — панно «Руки вічності» Романа Мініна. Робота перемогла в конкурсі OFAM WALL, що проводився навесні 2021 року і став останнім проєктом, що встиг завершити за життя директор музею Олександр Ройтбурд, який помер 8 серпня на 60-му році життя.
Панно створили у 2019 році, воно складається з восьми частин. «Руки вічності» встановили на стіні над сходами на другий поверх музею, де тепер міститься оновлена експозиція сучасного мистецтва «XX-XXI: від двадцятих до двадцятих» — ще один проєкт, який Ройтбурд встиг завершити за кілька тижнів до смерті.
За концепцією конкурсу OFAM WALL, робота-переможець стала «порталом до сучасності» — на першому поверсі музею розміщено більш класичне мистецтво XVIII — початку XX століть, а на другому — XX-XXI.
Наразі Одеський художній розробляє ідеї для наступних конкурсів: музей прагне в такий спосіб розширити та зміцнити зв’язки між усіма учасниками української художньої сцени.
Нагадаємо, що у Мінкультури хочуть надати Одеському художньому музею статус національного.
- 8 серпня художник Олександр Ройтбурд помер на 60-му році життя. Він вважається одним із основних художників «Української нової хвилі» — постмодерністської течії, що виникла в живописі в 1980—1990-х на тлі розпаду СРСР, перебудови та становлення незалежної України.
- Ройтбурд народився в 1961 році в Одесі, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. Наприкінці 2017 року Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Попри спротив депутатів облради, які не проголосували за його кандидатуру, 19 березня 2018 року Одеська облдержадміністрація уклала з ним контракт на 5 років. Останній час Ройтбурд активно просував передачу музею на баланс Мінкульту. Це посприяло б музею в отриманні статусу національного.