В Одеському художньому музеї зʼявилося панно про шахтарів. Це переможець останнього проєкту Ройтбурда

В Одеському художньому музеї презентували нову роботу у експозиції — панно «Руки вічності» Романа Мініна. Робота перемогла в конкурсі OFAM WALL, що проводився навесні 2021 року і став останнім проєктом, що встиг завершити за життя директор музею Олександр Ройтбурд, який помер 8 серпня на 60-му році життя.

Панно створили у 2019 році, воно складається з восьми частин. «Руки вічності» встановили на стіні над сходами на другий поверх музею, де тепер міститься оновлена експозиція сучасного мистецтва «XX-XXI: від двадцятих до двадцятих» — ще один проєкт, який Ройтбурд встиг завершити за кілька тижнів до смерті.