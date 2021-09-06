В Одесском художественном музее появилось панно о шахтерах. Это победитель последнего проекта Ройтбурда

В Одесском художественном музее презентовали новую работу в экспозиции — панно «Руки вечности» Романа Минина. Работа победила в конкурсе OFAM WALL, который проводился весной 2021 года и стал последним проектом, который успел завершить при жизни директор музея Александр Ройтбурд, который умер 8 августа на 60-м году жизни.
Панно создали в 2019 году, оно состоит из восьми частей. «Руки вечности» установили на стене над лестницей на второй этаж музея, где теперь находится обновленная экспозиция современного искусства «XX-XXI: от двадцати до двадцати» — еще один проект, который Ройтбурд успел завершить за несколько недель до смерти.
По концепции конкурса OFAM WALL, работа-победитель стала «порталом к современности» — на первом этаже музея размещено более классическое искусство XVIII — начала XX веков, а на втором — XX-XXI.
Сейчас Одесский художественный разрабатывает идеи для следующих конкурсов: музей стремится таким образом расширить и укрепить связи между всеми участниками украинской художественной сцены.
Напомним, что в Минкультуры хотят предоставить Одесскому художественному музею статус национального.
- 8 августа художник Александр Ройтбурд умер на 60-м году жизни. Он считается одним из основных художников «Украинской новой волны» — постмодернистского течения, возникшего в живописи в 1980-1990-х на фоне распада СССР, перестройки и становления независимой Украины.
- Ройтбурд родился в 1961 году в Одессе, окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. В конце 2017 года Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, которые не проголосовали за его кандидатуру, 19 марта 2018 года Одесская облгосадминистрация заключила с ним контракт на 5 лет. Последнее время Ройтбурд активно продвигал передачу музея на баланс Минкультуры. Это способствовало бы музею в получении статуса национального.