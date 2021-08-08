Умер художник Александр Ройтбурд

На 60-м году жизни скончался украинский художник, глава Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

Эту информацию «Бабелю» подтвердили в самом музее.

Ройтбурд родился в 1961 году в Одессе, окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. В конце 2017 года Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, которые не проголосовали за его кандидатуру, 19 марта 2018 года Одесская облгосадминистрация заключила с ним контракт на 5 лет.