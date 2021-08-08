Умер художник Александр Ройтбурд

На 60-м году жизни скончался украинский художник, глава Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.
Эту информацию «Бабелю» подтвердили в самом музее.
Ройтбурд родился в 1961 году в Одессе, окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. В конце 2017 года Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, которые не проголосовали за его кандидатуру, 19 марта 2018 года Одесская облгосадминистрация заключила с ним контракт на 5 лет.
Позже музей на своей странице тоже подтвердил смерть Ройтбурда. «Прощание, предварительно, состоится 11—12 августа. Как только будут известны детали, мы сообщим о них дополнительно», — говорится в сообщении.
- Ройтбурда сразу же обвинили в том, что он порнограф, рисует картины фекалиями и ненавидит Одессу. 4 сентября 2019 Одесский областной совет уволил художника с должности директора музея. А уже 7 сентября в Одессе горожане пикетировали здание облгосадминистрации с требованием вернуть Ройтбурда на должность. Министерство культуры тоже считало, что Ройтбурда уволили безосновательно.
- 10 февраля 2020 Приморский районный суд Одессы отменил решение облсовета об увольнении художника, и Ройтбурд остался директором музея. Но впоследствии апелляционный суд отменил это решение.
- 18 декабря 2020 Одесский облсовет все-таки восстановил Ройтбурда в должности руководителя музея.