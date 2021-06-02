Верховный суд признал незаконным увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского музея

Верховный суд признал незаконным решение Одесского областного совета 2019 года об увольнении Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.

Об этом говорится в соответствующем решении суда за 19 мая и сообщил сам художник в Facebook.

Суд удовлетворил кассационную жалобу Ройтбурда и оставил в силе решение Приморского районного суда Одессы, который признал, что художника уволили с должности директора музея незаконно. Суд также решил взыскать с Одесского облсовета в пользу Ройтбурда уплаченный им судебный сбор.

Постановление Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.