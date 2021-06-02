Верховный суд признал незаконным увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского музея

Верховный суд признал незаконным решение Одесского областного совета 2019 года об увольнении Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.
Об этом говорится в соответствующем решении суда за 19 мая и сообщил сам художник в Facebook.
Суд удовлетворил кассационную жалобу Ройтбурда и оставил в силе решение Приморского районного суда Одессы, который признал, что художника уволили с должности директора музея незаконно. Суд также решил взыскать с Одесского облсовета в пользу Ройтбурда уплаченный им судебный сбор.
Постановление Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
- Александра Ройтбурда назначили директором Одесского художественного музея в феврале 2018 года. Его сразу же обвинили в том, что он порнограф, рисует картины фекалиями и ненавидит Одессу. Депутаты областного совета отказывались утверждать Ройтбурда в должности, и только после вмешательства главы ОГА он занял директорский кабинет.
- 4 сентября 2019 года Одесская областная рада уволила художника с должности директора музея. А уже 7 сентября в Одессе горожане пикетировали здание облгосадминистрации с требованием вернуть Ройтбурда на должность. Министерство культуры тоже считало, что Ройтбурда уволили безосновательно.
- 10 февраля 2020 года Приморский районный суд Одессы отменил решение облсовета об увольнении художника, и Ройтбурд остался директором музея. Но позже апелляционный суд отменил это решение.
- 18 декабря 2020 года Одесский облсовет все-таки восстановил Ройтбурда в должности руководителя музея.