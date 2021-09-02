В Минкультуры хотят предоставить Одесскому художественному музею статус национального

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что Одесский художественный музей может получить статус национального до конца года. Последние годы этот музей развивал художник Александр Ройтбурд, который умер в августе 2021 года.

Об этом Ткаченко написал в своем Telegram-канале.

«Предоставление статуса «Национального» Одесскому художественному музею — дело не одного дня. Есть законодательные требования, согласно которым сделать это одномоментно — невозможно. Мы работаем над этим и, объединив усилия вместе с ОГА, рассчитываем достичь цели к концу 2021 года», — подчеркнул он.