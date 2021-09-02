В Минкультуры хотят предоставить Одесскому художественному музею статус национального

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что Одесский художественный музей может получить статус национального до конца года. Последние годы этот музей развивал художник Александр Ройтбурд, который умер в августе 2021 года.
Об этом Ткаченко написал в своем Telegram-канале.
«Предоставление статуса «Национального» Одесскому художественному музею — дело не одного дня. Есть законодательные требования, согласно которым сделать это одномоментно — невозможно. Мы работаем над этим и, объединив усилия вместе с ОГА, рассчитываем достичь цели к концу 2021 года», — подчеркнул он.
По его словам, этот музей активно популяризировал украинское и мировое искусство, а также знакомил посетителей с современным искусством.
Ткаченко также попросил тех, кто «разгоняет зраду» по поводу предоставления музею статуса национального, «не спекулировать на имени Александра Ройтбурда».
Ранее издание «Левый берег» опубликовало письмо за подписью заместителя министра культуры Светланы Фоменко. Это письмо было ответом на запрос председателя Одесской ОГА Сергея Гриневецкого о предоставлении Одесскому художественному музею статуса национального. В письме Фоменко отмечает, что Минкультуры не может этого сделать, потому что в 2016 году Кабмин издал постановление об экономии средств, согласно которому запрещается инициировать вопрос о предоставлении заведениям статуса национального, академического, исследовательского.
- 8 августа художник Александр Ройтбурд умер на 60-м году жизни. Он считается одним из основных художников «Украинской новой волны» — постмодернистского течения, возникшего в живописи в 1980-1990-х на фоне распада СССР, перестройки и становления независимой Украины.
- Ройтбурд родился в 1961 году в Одессе, окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. В конце 2017 года Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, которые не проголосовали за его кандидатуру, 19 марта 2018 года Одесская облгосадминистрация заключила с ним контракт на 5 лет. Последнее время Ройтбурд активно продвигал передачу музея на баланс Минкультуры. Это способствовало бы музею в получении статуса национального.