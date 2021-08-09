Художник Ройтбурд при жизни передал свой фонд депутата облсовета Одесскому художественному музею

«Каждый депутат имеет свой депутатский фонд. На эти деньги он может построить общественный туалет, детскую площадку, сделать дорогу... Достаточно скучное это занятие иногда. Я свои 3,5 миллиона по целевому назначению передал на закупки для Одесского художественного музея. Депутат я на пять лет — и, если все будет хорошо, эту сумму можно будет умножить на пять. Если мы станем национальным музеем, возможно, юридически проводить это будет сложнее. Но для меня это принцип», — рассказал Ройтбурд.

Об этом он рассказал «Бабелю» в последнем перед смертью интервью .

Художник Александр Ройтбурд передал свой фонд депутата Одесского областного совета в 3,5 миллиона гривен на нужды Одесского художественного музея, директором которого он был. Художник умер 8 августа.

Во время записанного еще в середине июля интервью Ройтбурд также рассказывал, что Одесский облсовет должен был рассмотреть вопрос о передаче Одесского художественного музея на баланс Министерства культуры. Это поспособствовало бы музею в получении статуса национального. Также готовился письмо губернатора к премьер-министру о присвоении музею нового статуса.

Позже заведующий научным отделом Одесского худмузея Кирилл Липатов сообщил «Бабелю» о планах Минкульта передать музею корпус Одесской фабрики кинооборудования. Четырехэтажное здание расположено недалеко от рынка «Привоз».