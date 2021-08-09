Художник Ройтбурд при жизни передал свой фонд депутата облсовета Одесскому художественному музею

Художник Александр Ройтбурд передал свой фонд депутата Одесского областного совета в 3,5 миллиона гривен на нужды Одесского художественного музея, директором которого он был. Художник умер 8 августа.
Об этом он рассказал «Бабелю» в последнем перед смертью интервью.
«Каждый депутат имеет свой депутатский фонд. На эти деньги он может построить общественный туалет, детскую площадку, сделать дорогу... Достаточно скучное это занятие иногда. Я свои 3,5 миллиона по целевому назначению передал на закупки для Одесского художественного музея. Депутат я на пять лет — и, если все будет хорошо, эту сумму можно будет умножить на пять. Если мы станем национальным музеем, возможно, юридически проводить это будет сложнее. Но для меня это принцип», — рассказал Ройтбурд.
Во время записанного еще в середине июля интервью Ройтбурд также рассказывал, что Одесский облсовет должен был рассмотреть вопрос о передаче Одесского художественного музея на баланс Министерства культуры. Это поспособствовало бы музею в получении статуса национального. Также готовился письмо губернатора к премьер-министру о присвоении музею нового статуса.
Позже заведующий научным отделом Одесского худмузея Кирилл Липатов сообщил «Бабелю» о планах Минкульта передать музею корпус Одесской фабрики кинооборудования. Четырехэтажное здание расположено недалеко от рынка «Привоз».
- Ройтбурд родился в 1961 году в Одессе, окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. В конце 2017 года Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, которые не проголосовали за его кандидатуру, 19 марта 2018 года Одесская облгосадминистрация заключила с ним контракт на 5 лет.
- Художника сразу же обвинили в том, что он порнограф, рисует картины фекалиями и ненавидит Одессу. 4 сентября 2019 Одесский областной совет уволил художника с должности директора музея. А уже 7 сентября в Одессе горожане пикетировали здание облгосадминистрации с требованием вернуть Ройтбурда на должность. Министерство культуры тоже считало, что Ройтбурда уволили безосновательно.
- 10 февраля 2020 Приморский районный суд Одессы отменил решение облсовета об увольнении художника, и Ройтбурд остался директором музея. Но впоследствии апелляционный суд отменил это решение.
- 18 декабря 2020 Одесский облсовет все-таки восстановил Ройтбурда в должности руководителя музея.