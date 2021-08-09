Художник Ройтбурд за життя передав свій фонд депутата облради Одеському художньому музею

Художник Олександр Ройтбурд передав свій фонд як депутата Одеської обласної ради у 3,5 мільйона гривень на потреби Одеського художнього музею, директором якого він був. Митець помер 8 серпня.

Про це він розповів «Бабелю» в останньому перед смертю інтервʼю.

«Кожен депутат має свій депутатський фонд. На ці гроші він може побудувати громадський туалет, дитячий майданчик, зробити дорогу... Досить нудне це заняття іноді. Я свої 3,5 мільйона цільовим призначенням передав на закупівлі для Одеського художнього музею. Депутат я на пʼять років — і, якщо все буде добре, цю суму можна буде помножити на пʼять. Якщо ми станемо національним музеєм, можливо, юридично проводити це буде складніше. Але для мене це принцип», — розповів Ройтбурд.