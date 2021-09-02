У Мінкультури хочуть надати Одеському художньому музею статус національного

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що Одеський художній музей може отримати статус національного до кінця року. Останні роки над розвитком музею працював художник Олександр Ройтбурд, який помер у серпні 2021 року.

Про це Ткаченко написав у своєму Telegram-каналі.

«Надання статусу «Національного» Одеському художньому музею — справа не одного дня. Є законодавчі вимоги, згідно з якими зробити це одномоментно — неможливо. Ми працюємо над цим та, об’єднавши зусилля разом із ОДА, розраховуємо досягти мети до кінця 2021 року», — підкреслив він.