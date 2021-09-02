У Мінкультури хочуть надати Одеському художньому музею статус національного

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що Одеський художній музей може отримати статус національного до кінця року. Останні роки над розвитком музею працював художник Олександр Ройтбурд, який помер у серпні 2021 року.
Про це Ткаченко написав у своєму Telegram-каналі.
«Надання статусу «Національного» Одеському художньому музею — справа не одного дня. Є законодавчі вимоги, згідно з якими зробити це одномоментно — неможливо. Ми працюємо над цим та, об’єднавши зусилля разом із ОДА, розраховуємо досягти мети до кінця 2021 року», — підкреслив він.
За його словами, цей музей активно популяризував українське та світове мистецтво, а також знайомив відвідувачів із сучасним мистецтвом.
Ткаченко також попросив тих, хто «розганяє зраду» з приводу надання музею статусу національного, «не спекулювати на імені Олександра Ройтбурда».
Раніше видання «Лівий берег» опублікувало листа за підписом заступниці міністра культури Світлани Фоменко. Цей лист був відповіддю на запит голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького щодо надання Одеському художньому музею статусу національного. У листі Фоменко зазначає, що Мінкульт не може цього зробити, тому що у 2016 році Кабмін видав постанову про економію коштів, згідно з якою забороняється ініціювати питання про надання закладам статусу національного, академічного, дослідницького.
- 8 серпня художник Олександр Ройтбурд помер на 60-му році життя. Він вважається одним із основних художників «Української нової хвилі» — постмодерністської течії, що виникла в живописі в 1980—1990-х на тлі розпаду СРСР, перебудови та становлення незалежної України.
- Ройтбурд народився в 1961 році в Одесі, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. Наприкінці 2017 року Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Попри спротив депутатів облради, які не проголосували за його кандидатуру, 19 березня 2018 року Одеська облдержадміністрація уклала з ним контракт на 5 років. Останній час Ройтбурд активно просував передачу музею на баланс Мінкульту. Це посприяло б музею в отриманні статусу національного.